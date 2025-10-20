Поиск

В Израиль доставили тело погибшего в Газе заложника ХАМАС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доставила в Израиль тело погибшего заложника, переданное израильской стороне движением ХАМАС, говорится в понедельник в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Израиль не откроет КПП "Рафах", пока не получит тела всех погибших в Газе заложников

Посредниками при передаче тела из сектора Газа выступили сотрудники Красного креста.

Позже пройдет судмедэкспертиза по установлению личности погибшего.

По данным издания The Times of Israel, Израиль ожидает возвращения еще 15 тел погибших заложников.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Президент США полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

В ЕС обсуждают вопрос расширения полномочий по обыску связанных с РФ танкеров

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

