В Израиль доставили тело погибшего в Газе заложника ХАМАС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доставила в Израиль тело погибшего заложника, переданное израильской стороне движением ХАМАС, говорится в понедельник в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Посредниками при передаче тела из сектора Газа выступили сотрудники Красного креста.

Позже пройдет судмедэкспертиза по установлению личности погибшего.

По данным издания The Times of Israel, Израиль ожидает возвращения еще 15 тел погибших заложников.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.