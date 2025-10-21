Поиск

Министр заявила об исправности системы безопасности в Лувре в момент ограбления

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры Франции Рашида Дати заверила депутатов Национального собрания, что система безопасности ограбленного Лувра в момент ограбления была исправна, передает BFMTV.

"Разве элементы системы безопасности музея Лувр оказалась неисправными? Нет, они не были неисправны, наоборот. Система безопасности музея Лувр функционировала", - заявила глава Минкультуры.

Ведется административное расследование, которое, как ожидается, позволит восстановить ход событий в деталях, добавила Дати. Она высказала мнение, что необходима более масштабная переоценка систем охраны всех музеев страны и достопримечательностей.

В воскресенье 19 октября Лувр ограбили за семь минут. Два человека подогнали к галерее Аполлона со стороны набережной Миттерана автоподъемник, два их подельника поднялись на балкон второго этажа, выбили стекло, разбили витрину дисковой пилой и похитили девять экспонатов из коллекции драгоценностей императорской семьи. Пропали восемь украшений - серьги, колье, диадемы. Корону принцессы Евгении грабители потеряли, она была обнаружена поврежденной. Похитителей ищут.

СМИ сообщали, что сигнализация в музее сработала, когда были разбиты витрины.

