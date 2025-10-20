Поиск

Во Франции усилят безопасность культурных учреждений после ограбления Лувра

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Лоран Нуньес распорядится усилить меры безопасности близ культурных учреждений после ограбления парижского музея Лувр, сообщает в понедельник Le Figaro со ссылкой на окружение министра.

Ожидается, что Нуньес направит подобное распоряжение префектам по итогам состоявшейся ранее в понедельник встречи с министром культуры Рашидой Дати и с представителями правоохранительных органов.

В воскресенье утром несколько грабителей проникли в галерею Лувра, где хранились "драгоценности французской короны". По заявлению министра культуры, были похищены восемь украшений "неоценимого культурного наследия". Грабителям удалось скрыться.

По информации телеканала BFM TV, президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что драгоценные музейные экспонаты будут найдены, а "виновные предстанут перед судом". "Для этого предпринимаются все возможные меры под руководством парижской прокуратуры", - заявил президент.

Ранее в понедельник телеканал со ссылкой на пресс-службу Лувра сообщал, что музей откроется для посетителей в понедельник, однако в конечном счете музей оставался закрытым весь день.

