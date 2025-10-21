Поиск

Bloomberg сообщил о разработке ЕС и Украиной плана по завершению конфликта

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Европейские страны сотрудничают с Киевом для разработки плана из 12 пунктов, целью которого является завершение украинского конфликта вдоль нынешних линий фронта, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Европейские нации работают с Украиной над предложением из 12 пунктов по завершению войны с Россией по текущим линиям фронта, тем самым создавая противовес требованиям Владимира Путина к США о сдаче Киевом дополнительной территории в обмен на мирное соглашение", - пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

В рамках плана, после того, как обе стороны согласятся на перемирие и откажутся от дальнейших территориальных захватов, Москва и Киев должны будут провести обмен военнопленными. Также Украина получит гарантии безопасности, средства на устранение ущерба от боевых действий и путь к быстрому вступлению в ЕС.

Также, согласно замыслу, антироссийские санкции будут постепенно сниматься, однако около $300 млрд замороженных активов РФ будут возвращены только после того, как российские власти согласятся внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины. Отмечается, что все санкции будут немедленно возвращены, "если РФ вновь атакует своего соседа".

Вместе с тем, в рамках предложения, Москва и Киев должны будут начать переговоры по вопросу управления контролируемыми Россией новыми территориями. При этом источники агентства отмечают, что ни Европа, ни Украина официально не признают эти территории российскими.

В предложении говорится, что наблюдательный орган во главе с президентом США Дональдом Трампом должен будет следить за выполнением плана.

Отмечается, что детали плана все еще обсуждаются и некоторые его аспекты могут измениться. Также любое предложение будет нуждаться в одобрении США, а потому некоторые европейские официальные лица могут посетить Вашингтон на этой неделе.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ. В частности, президент США призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России. Также в какой-то момент он отшвырнул карты зон боевых действий, пояснив, что ему надоело их рассматривать.

Позже американский президент предупредил о серьезных последствиях, если не удастся решить украинский конфликт.

