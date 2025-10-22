Поиск

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что позже на этой неделе будет лучше понимать, каковы перспективы организации встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Через два дня нам сообщат, что мы будем делать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он отметил, что в вопросе украинского урегулирования "много всего происходит".

Американский лидер также подчеркнул, что в случае проведения саммита США и РФ нацелен на то, чтобы встреча позволила сделать реальные шаги вперед.

При этом, отвечая на вопросы, он заверил, что не считает, что подобные переговоры были бы напрасной тратой времени.

"Я этого не говорил", - сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что, по его мнению, обе конфликтующие стороны хотят мира. "(Президент РФ Владимир - ИФ) Путин хочет, чтобы это закончилось, и (президент Украины Владимир - ИФ) Зеленский тоже этого хочет. Так что думаю, это закончится", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о том, верит ли он в возможность урегулирования кризиса.

Дональд Трамп США Путин
