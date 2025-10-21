Поиск

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поставили на паузу, объявил во вторник журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что на данный момент планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште стоит на паузе", - написал журналист в соцсети.

По информации Хейка, несмотря на то, что состоявшийся накануне телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио был продуктивным, Трамп полагает, что сторонам пока рано проводить саммит.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена. По данным одного из источников, у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.

Трамп и Путин 16 октября провели телефонный разговор. Американский лидер после этого заявил, что страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча президентов двух стран в Будапеште.


Дональд Трамп Владимир Путин США Венгрия Будапешт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

FT сообщила, что встреча Лаврова и Рубио может пройти в Будапеште 30 октября

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Совершивший покушение на премьера Словакии осужден на 21 год

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2470 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });