Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена

Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поставили на паузу, объявил во вторник журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что на данный момент планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште стоит на паузе", - написал журналист в соцсети.

По информации Хейка, несмотря на то, что состоявшийся накануне телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио был продуктивным, Трамп полагает, что сторонам пока рано проводить саммит.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена. По данным одного из источников, у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.

Трамп и Путин 16 октября провели телефонный разговор. Американский лидер после этого заявил, что страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча президентов двух стран в Будапеште.



