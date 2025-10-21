Поиск

WSJ назвала приоритетом Трампа окончание кризиса на Украине, а не территориальные уступки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в минувшую пятницу назвал своей главной задачей окончание конфликта на Украине, территориальные вопросы играют второстепенную роль, сообщило во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам собеседников WSJ, Трамп заявил Зеленскому, что придает первостепенное значение окончанию боевых действий. Он дал понять, что не связывает это с какими-либо конкретными территориальными результатами", - говорится в публикации.

Источники WSJ отметили, что Трамп "в один момент отказался рассматривать карты боевых действий, привезенные украинской делегацией". По словам собеседников газеты, американский президент также рекомендовал Зеленскому "не ожидать в ближайшем будущем поставок ракет "Томагавк".

Впоследствии Трамп заявил, что США сами нуждаются в этих ракетах. "Украина спрашивала меня, можно ли им получить "Томагавк", и я рассматриваю этот вариант", - сказал Трамп 19 октября в интервью телеканалу Fox News.

В том же интервью президент предположил, что после завершения конфликта с Россией Украина лишится части своих территорий.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила 19 октября , что Трамп на встрече с Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ. "В ходе непростой встречи в пятницу в Белом доме Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять российские условия для завершения конфликта", - говорилось в статье.

По данным газеты, Трамп говорил собеседнику, что в противном случае Россия может "уничтожить Украину". Собеседники издания утверждают, что встреча множество раз доходила до словесной перепалки, а Трамп "все время ругался".

В Белом доме не комментировали полученные газетой данные.

Дональд Трамп Украина США Владимир Зеленский
