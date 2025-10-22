Южная Корея провела экстренное совещание по безопасности из-за запуска КНДР баллистических ракет

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Управление национальной безопасности Южной Кореи в среду провело экстренное совещание после запуска КНДР баллистических ракет малой дальности.

"Управление рассмотрело меры реагирования вооруженных сил и оценило потенциальное влияние на ситуацию на Корейском полуострове", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что правительство Республики Корея будет внимательно следить за развитием событий, включая возможность дополнительных ракетных запусков Пхеньяном, и рассмотрит "необходимые меры".

В ведомстве добавили, что отслеживали запуск в режиме реального времени и сообщили президенту соответствующие подробности.

Ранее сообщалось, что в среду утром КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности.

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, запуски были произведены в северо-восточном направлении примерно в 8:10 утра (2:10 по Москве) из Чонхвы в провинции Хванхэ-Пукто на юге Северной Кореи.

Ракеты пролетели около 350 км. Южнокорейские военные совместно с США пытаются определить их точные технические характеристики.

Источники агентства "Ренхап" предположили, что ракеты, возможно, упали на суше, а не в Японском море.

Это первый запуск, произведенный КНДР при южнокорейском президенте Ли Чжэ Мене.

В последний раз Пхеньян испытывал баллистические и крылатые ракеты малой дальности в мае.

Нынешний запуск состоялся в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.