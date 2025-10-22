Поиск

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште продолжается, но ее сроки не определены, заявил в среду премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сейчас находится в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока неизвестна. Как только придёт время, мы проведём его", - написал Орбан в соцсети.

В минувший четверг после телефонного разговора президентов России и США помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что подготовка намеченной в Будапеште встречи руководителей двух стран начнется с контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Однако накануне телеканал CBS со ссылкой на источник сообщил, что необходимости в очной встрече Лаврова и Рубио на данный момент нет.

Кроме того, собеседник телеканала отметил, что пока также нет планов относительно встречи президентов Путина и Трампа "в ближайшем будущем".

Впоследствии Трамп заявил, что позже на этой неделе будет лучше понимать, каковы перспективы организации встречи с Путиным.

"Через два дня нам сообщат, что мы будем делать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американский лидер также подчеркнул, что в случае проведения саммита США и РФ нацелен на то, чтобы встреча позволила сделать реальные шаги вперед.

При этом, отвечая на вопросы, он заверил, что не считает, что подобные переговоры были бы напрасной тратой времени.

Виктор Орбан Будапешт США Венгрия Владимир Путин Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония в сентябре сократила импорт СПГ на 5% и увеличила прием газа из РФ на 28%

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

Оператор месторождения Карачаганак приступил к восстановлению добычи

Что случилось этой ночью: среда, 22 октября

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });