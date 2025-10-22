Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште продолжается, но ее сроки не определены, заявил в среду премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сейчас находится в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока неизвестна. Как только придёт время, мы проведём его", - написал Орбан в соцсети.

В минувший четверг после телефонного разговора президентов России и США помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что подготовка намеченной в Будапеште встречи руководителей двух стран начнется с контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Однако накануне телеканал CBS со ссылкой на источник сообщил, что необходимости в очной встрече Лаврова и Рубио на данный момент нет.

Кроме того, собеседник телеканала отметил, что пока также нет планов относительно встречи президентов Путина и Трампа "в ближайшем будущем".

Впоследствии Трамп заявил, что позже на этой неделе будет лучше понимать, каковы перспективы организации встречи с Путиным.

"Через два дня нам сообщат, что мы будем делать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американский лидер также подчеркнул, что в случае проведения саммита США и РФ нацелен на то, чтобы встреча позволила сделать реальные шаги вперед.

При этом, отвечая на вопросы, он заверил, что не считает, что подобные переговоры были бы напрасной тратой времени.