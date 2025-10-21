Поиск

В Белом доме заявили об отсутствии необходимости во встрече Рубио и Лаврова

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Необходимости в очной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на данный момент нет, сообщает во вторник телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме.

"Чиновник сказал CBS News, что Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Последующая очная встреча между ними не нужна", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседник телеканала отметил, что пока также нет планов относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "в ближайшем будущем".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена. По данным одного из источников, у госсекретаря США и главы МИД РФ "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.

В минувший четверг после телефонного разговора президентов России и США помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что с контактов Лаврова и Рубио начнется подготовка намеченной в Будапеште встречи руководителей двух стран.

