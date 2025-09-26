Поиск

В Вильнюсе сообщили о "горячей линии" с Минском по беспилотникам

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - У Литвы есть "горячая линия" с Белоруссией по беспилотникам, заявил изданию Welt заместитель министра национальной обороны Литвы Томас Годляускас.

"Польша была предупреждена Беларусью о перемещении беспилотников. И у нас также есть своего рода "горячая линия" с Беларусью для таких случаев, что хорошо", - сказал он.

Ранее начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко и начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула сообщили, что в ходе инцидента с беспилотниками, нарушившими в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши, Варшава и Минск обменивались оперативной информацией

Оперативное командование вооруженных сил Польши в ночь на 10 сентября сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие.

НАТО Польша Белоруссия Литва Томас Годляускас
