Литва установила "зубы дракона" на границе с Белоруссией
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Литовские военные установили противотанковые заграждения "зубы дракона" в пунктах пропуска на границе с Белоруссией, сообщил в четверг телеканал "Беларусь 1".

"Заграждения появились в пунктах пропуска "Шумскас" - "Лоша", "Лаворишкес" - "Котловка" и "Мядининкай" - "Каменный Лог", - говорится в сообщении.

"Разного рода барьеры, в том числе бетонные преграды, колючую проволоку, морские контейнеры, Литва устанавливает в рамках плана контрмобильности как части балтийской стратегии укрепления. До 2030 года Вильнюс планирует инвестировать более 1 млрд 100 млн евро в милитаризацию восточной границы", - отмечает телеканал.

На границе Литвы с Белоруссией в настоящее время функционируют лишь два КПП - Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

С 18 августа 2023 года Литва закрыла для движения пограничные пункты пропуска Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы), а с 1 марта 2024 года - Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка).

