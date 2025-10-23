Израиль нанес удары по северу и востоку Ливана

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Израиль нанес серию воздушных ударов по Ливану, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что целями были военные объекты движения "Хезболла".

"ЦАХАЛ атаковала ряд объектов, принадлежащих террористической организации "Хезболла" в районе Бекаа в Ливане. Среди пораженных целей был комплекс, используемый "Хезболлой" для подготовки боевиков, где были выявлены члены организации", - говорится в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

Кроме того, отмечается в сообщении, "ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру на объекте по производству высокоточных ракет "Хезболлы" в районе Бекаа, а также террористическую инфраструктуру на военном объекте "Хезболлы" в районе Шарбине на севере Ливана".

"Хранение оружия, наличие террористической инфраструктуры и проведение боевой подготовки против Израиля боевиками "Хезболлы" являются явным нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу Израилю", - подчеркивается в сообщении.

Ливанское Национальное информационное агентство сообщило, что "израильские военные самолеты нанесли серию мощных ударов по восточному горному хребту" в районе Бекаа, недалеко от границы с Сирией.

Израиль заключил перемирие с Ливаном в ноябре 2024 года. Соглашение о перемирии предусматривает, что ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст занимаемые позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

5 августа правительство Ливана обратилось с призывом к командованию вооруженных сил разработать план, по которому до конца года вооружение должно остаться лишь у государственных органов власти. Однако в "Хезболле" отказались разоружаться.