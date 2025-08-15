Поиск

Лидер "Хезболлы" заявил, что движение не намерено разоружаться

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Лидер движения "Хезболла" Наим Кассем заявил, что оно не намерено отказываться от военного арсенала, сообщает в пятницу агентство "Шафак".

Говоря о причинах отказа, Кассем объяснил в телевизионном обращении, что "ливанский суверенитет не может существовать без сопротивления".

Он осудил планы правительства Ливана разоружить "Хезболлу", что, по его словам, "подорвет вооруженное сопротивление". Кассем также обвинил правительство в исполнении "американских и израильских указаний" по ликвидации "Хезболлы" и предостерег, что такое развитие событий может привести к гражданской войне.

Он призвал "не передавать страну израильскому врагу" и "сосредоточиться на прекращении израильской оккупации ливанских территорий" вместо того, чтобы разоружать "Хезболлу".

"Мы неоднократно заявляли: остановите агрессию, выведите израильские силы с территории Ливана, и вы получите от нас любое возможное содействие при обсуждении национальной и стратегической безопасности", - сказал Кассем.

5 августа правительство Ливана обратилось с призывом к командованию вооруженных сил разработать план, по которому до конца года вооружение должно остаться лишь у государственных органов власти. "Хезболла" подвергла критике эту инициативу. По мнению движения, решение кабмина "полностью отвечает интересам Израиля" и принято "по указке США".

С конца сентября 2024 года Израиль активно уничтожал инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Со своей стороны, боевики "Хезболлы" ежедневно вели ракетные обстрелы израильской территории и запускали беспилотники.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, в соответствии с которым Армия обороны Израиля поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах Армии обороны Израиля по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

Израиль Ливан Хезболла
