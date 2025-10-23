Поиск

Лидеры ЕС не приняли решения по российским активам, перенесли его на декабрь

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Европейские лидеры примут решение относительно использования замороженных российских активов не на проходящем в четверг саммите, а позже в этом году, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

"Лидеры ЕС перенесли принятие решения по замороженным российским активам на декабрь", - говорится в сообщении.

При этом глава Евросовета Антониу Кошта отметил в соцсети X, что лидеры стран ЕС по-прежнему настроены найти возможности для финансирования Украины.

"ЕС обязуется найти средства для удовлетворения срочных финансовых запросов Украины на ближайшие два года. Это касается и поддержки вооруженных сил", - отметил он.

В Брюсселе в четверг проходит саммит глав государств и правительств стран Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ранее сообщалось, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС в четверг.

Между тем Politico сообщало, что бельгийский премьер Барт Де Вевер ранее на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, по сути, приравнивается к конфискации. По его словам, "различие между "репарационным кредитом" и конфискацией на деле крайне незначительно, и если эти активы останутся замороженными на длительный срок, то такую схему могут расценивать как квазиконфискацию".

