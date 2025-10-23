В ЕС спорят об условиях использования Украиной кредита из замороженных активов РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза столкнулись с разногласиями по поводу того, разрешать ли Украине использовать потенциальный кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов для покупки американского оружия, сообщает Politico.

Согласно информации издания, Франция, Германия и Италия, чтобы "поддержать свою растущую оборонную промышленность и одновременно помочь Украине" предлагают использовать кредит для закупки только европейского оружия для Киева.

Тем временем другие члены ЕС, в числе которых Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждают, что Украина должна иметь свободу действий, чтобы тратить деньги в соответствии со своими потребностями, в том числе на покупку оружия, произведенного в США.

По их мнению, включение "оговорки о покупке в Европе" лишит Киев доступа к такому столь необходимому оружию, как система противоракетной обороны Patriot, которая производится только в США.

Издание отмечает, что впервые разногласия по поводу кредита возникли на прошлой неделе во время ужина министров обороны ЕС.

Как пишет Politico, напряженность усилится во время встречи лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, на которой премьер-министры и президенты намерены поручить Еврокомиссии выдвинуть юридическое предложение с изложением условий предоставления кредита.

По данным издания, под давлением Берлина и Парижа в проекте выводов саммита говорится о "важности укрепления европейской оборонной промышленности" за счет кредита.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.

Между тем Politico сообщало, что бельгийский премьер Барт Де Вевер ранее на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, по сути, приравнивается к конфискации. По его словам, "различие между "репарационным кредитом" и конфискацией на деле крайне незначительно, и если эти активы останутся замороженными на длительный срок, то такую схему могут расценивать как квазиконфискацию".

Де Вевер потребовал от Евросоюза больше гарантий для своей страны, указывая на возможные юридические последствия такого шага.