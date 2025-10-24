Саммит ЕС подтвердил обещания Евросоюза оказывать финансовую помощь Украине

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз в документах саммита в четверг пообещал продолжать осуществлять "регулярную и предсказуемую финансовую поддержку Украины в долгосрочной перспективе".

В 2025 году Европейский союз выделил бюджету Украины 20,5 млрд евро, из которых 6,5 млрд евро были выплачены в рамках "украинской программы" и 14 млрд евро - в рамках инициативы G7 по программе ERA, которые погашаются за счет доходов от российских активов.

Евросовет призвал Еврокомиссию "как можно скорее представить варианты финансовой поддержки, основанные на оценке финансовых потребностей Украины", а также вместе с Советом ЕС "продолжить работу, чтобы Европейский совет мог вернуться к этому вопросу на своем следующем заседании".

На саммите также заявлено, что "в соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться заблокированными" до тех пор, пока продолжаются военные действия, и до "компенсации ущерба" Украине.