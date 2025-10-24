Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу было предложено три варианта санкций в отношении России, он выбрал средний по жесткости, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, чиновники администрации представили Трампу "жесткий вариант, который был направлен непосредственно против российской промышленности и высокопоставленных российских руководителей; средний вариант, который был направлен против российской энергетической отрасли и более легкий вариант, который включал более ограниченные санкции".

Источники заявили, что президент США выбрал средний вариант.

Собеседники подчеркнули, что госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет поддержали это решение.

В четверг США и ЕС объявили о новых санкциях, затрагивающих нефтяную и газовую сферы РФ. Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Евросоюз ускорит отказ от российского СПГ, введет меры против 117 судов, а также усилит ранее введенный запрет на транзакции в отношении компаний "Роснефть" и "Газпром нефть".