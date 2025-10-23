Трамп призвал подождать несколько месяцев, чтобы оценить ущерб от санкций против РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что оценить ущерб от введенных им санкций против РФ можно будет примерно через полгода.

"Сообщу вам об этом через примерно шесть месяцев. Посмотрим, что будет", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли ущерб от санкций существенным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен.

"Что касается экономической стороны (санкций - ИФ), повторяю еще раз, конечно, ничего здесь хорошего и приятного нет. Но если посмотреть объективно и профессионально на экономическую сторону этих санкций, что мы видим? Сейчас в США, по-моему, добыча где-то 13,5 млн баррелей в сутки, они занимают первое место. На втором месте Саудовская Аравия - где-то около 10 млн, РФ на третьем, где-то 9,5 млн баррелей в сутки. Но США потребляют 20 млн (в сутки - ИФ). Они что-то продают и еще больше закупают, главным образом, в Канаде. А вот РФ и Саудовская Аравия - больше продают нефти и нефтепродуктов", - отметил Путин.

"Я могу ошибиться в чем-то, на ходу что-то напутать, но примерно порядок будет похож на реалии. А они какие - нефти и нефтепродуктов Саудовская Аравия продает на внешний рынок около 9 млн тонн, РФ - 7,5 млн. То есть наш вклад в мировой энергетический баланс очень значительный. И сейчас этот баланс в целом и в интересах потребителей, и в интересах производителей, он создан. Ломать этот баланс - дело очень неблагодарное, в том числе и для тех, кто пытается это сделать", - добавил президент.

"Резко нарастить (добычу нефти - ИФ) в моменте не представляется возможным. Если резко уменьшить количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены, и мы с американскими коллегами тоже об этом говорили, к чему это приведёт? К резкому росту цен на нефть и нефтепродукты в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение. А если учитывать внутриполитический календарь в США, то понятно, насколько чувствительны будут некоторые процессы в этой связи. И те, кто подсказывают действующей администрации такие решения, надо понять, на кого работают", - заметил президент.

"Но, не важно. Для нас важно, что мы чувствуем себя устойчиво, уверенно. И, несмотря на определённые потери, а они, конечно, будут, в связи со многими обстоятельствами, наша энергетика чувствует себя уверенно", - подчеркнул он.

В четверг США и ЕС объявили о новых санкциях против России, затрагивающих российские нефтяную и газовую сферы.

Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Евросоюз ускорит отказ от российского СПГ, введет меры против 117 судов, а также усилит ранее введенный запрет на транзакции в отношении компаний "Роснефть" и "Газпром нефть".