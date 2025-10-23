Поиск

США и ЕС объявили о новых санкциях против России. Обобщение

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и Евросоюз объявили в четверг о новых ограничительных мерах против России, затрагивающие российские нефтяную, газовую сферы и банковский сектор. Меры включают вторичные санкции против компаний Индии, Китая, Белоруссии и Таиланда.

По сообщениям американской и европейской сторон, ограничения вводятся в свете украинского кризиса.

Санкции США

Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вводит дополнительные санкции, ставшие результатом отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине", - говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Под санкции подпали также шесть дочерних компаний "Лукойла", в частности, "Лукойл-Западная Сибирь" и "Лукойл-Калининградморнефть".

OFAC выдало лицензию на сворачивание операций с новыми фигурантами SDN List. Лицензия, текст которой опубликован на сайте Минфина, действует до 21 ноября.

Между тем рост цен на нефть на торгах в четверг усилился и уже превышает 5% на фоне введения Вашингтоном санкций.

19-й пакет санкций ЕС

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в четверг объявила об одобрении 19-го пакета антироссийских санкций. "Они направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китая помимо всего прочего", - написала Каллас в соцсети X.

Она добавила, что ЕС также сокращает возможности для российских дипломатов передвигаться по территории Евросоюза.

Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг заявила, что одобренный 19-й пакет санкций против РФ впервые предусматривает меры против российского газового сектора. "В первый раз мы действуем против российского газового сектора - сердца военной экономики России", - написала фон дер Ляйен X.

Агентство Bloomberg ранее передавало, что 19-й пакет санкций, одобренный в четверг, предусматривает запрет на импорт в союз российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года.

Евросоюз ускорит отказ от российского СПГ, а также введет меры против 117 судов, заявил в среду глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. "Они включают в себя надежные новые меры, нацеленные на сокращение доходов РФ. Мы ускорим отход от российского СПГ. Как ЕС, мы полностью привержены "закрытию крана" такого рода ископаемого топлива (из России - ИФ)", - написал ван Вил в X. При этом в списке "Официального журнала ЕС" говорится о 116 судах.

По его данным, ЕС расширил запрет на использование систем передачи финансовых сообщений, в том числе сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") и Системы быстрых платежей.

Евросоюз с 12 ноября вводит запрет на транзакции с пятью российскими кредитными организациями: Альфа-банком, МТС-банком, Абсолют банком, банком "Земский" и НКО "Истина". Кроме того, в санкционный список ЕС попали белорусские Альфа-банк, Сбер банк, ВТБ, Белгазпромбанк, БелВЭБ, а также "дочка" ВТБ в Казахстане и филиал ВТБ в Шанхае.

Евросоюз ввел новые ограничительные меры в отношении Белоруссии, расширив запрет на экспорт товаров для оборонного сектора и поставку услуг в сфере программного обеспечения, криптовалют и искусственного интеллекта, следует из решения Совета Европы 2025/2040.

Кроме того, Евросоюз ввёл ограничения против 12 компаний из Китая, трёх компаний из Индии и двух компаний из Таиланда, сообщает журнал ЕС.

Евросоюз также включил в антироссийский санкционный пакет особые экономические зоны, запретив новые сделки и создание совместных предприятий с их резидентами.

Под санкции ЕС подпадают общей сложности 45 юридических лиц, из них 27 - российские структуры.

ЕС пополнил "черные списки" еще 21 физическим лицом. В частности, согласно постановлению Совета ЕС, в перечень лиц добавили Олега Осипова - помощника заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, главу "АвтоВАЗа" Максима Соколова. Кроме того, в списки внесли генерал-лейтенанта Корейской народной армии Чха Ён Бома.

Как сообщил МИД Эстонии, Евросоюз ввел запрет европейским туроператорам отправлять туристов в Россию. "Предоставление туристских услуг в России запрещается с целью сокращения доходов страны и предотвращения необязательных поездок в страну, особенно в свете возросшего риска задержания граждан Евросоюза", - говорится в документе.

Мирный процесс

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что введенные Вашингтоном санкции против нефтяных компаний России будут в скором времени отменены. "Это мощные санкции. Они очень крупные, направлены против двух очень больших нефтяных компаний. Но мы надеемся, что эти санкции будут действовать недолго", - сказал Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Надеюсь, это подтолкнет к тому, чтобы он (президент России Владимир Путин - ИФ) стал разумным", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

В свою очередь, Рютте выразил мнение, что санкции США заставят Москву сесть за стол переговоров по украинскому вопросу. "Прекращение боевых действий - это действительно верный подход. И теперь мы должны убедиться, что Украина действительно этого хочет, как уже они говорили, а также чтобы и Россия села за стол переговоров. И сегодняшние санкции в отношении нефтяных компаний помогут этому", - заявил Рютте в интервью телеканалу Fox News.

Как заявил в среду глава Минфина США Скотт Бессент, Вашингтон принял решение об усилении санкционного давления на Россию из-за подхода Москвы к переговорному процессу по Украине.

"Были переговоры, начавшиеся на Аляске, и президент США Трамп покинул их, когда понял, что ситуация не двигается вперед. Были переговоры за закрытыми дверям, но я считаю, что президент разочарован тем, как идут эти переговоры", - подчеркнул глава американского Минфина.

Реакция

Москва оставляет за собой право отвечать на санкции ЕС, реакция будет адекватной, учитывающей интересы России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны Евросоюза, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред, так, как мы считаем это более правильным и выгодным для нас. Реагировать как всегда будем адекватно, выверенно с учетом наших коренных интересов", - сказала Захарова на брифинге.

Говоря о санкциях со стороны Вашингтона, официальный представитель МИД РФ заявила, что в Москве рассматривают ограничения против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛ" как носящие исключительно контрпродуктивный характер, в том числе в контексте украинского урегулирования. "Мы рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе, с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте", - заявила Захарова.

Введение санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" не приблизит успех переговоров, а резко ограничит дальнейшую роль Трампа как посредника и миротворца, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новые санкции США в отношении РФ и отмену Трампом саммита в Будапеште "актом войны против России". "Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранились иллюзии - получите. США наш противник. А их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией", - написал Медведев в своём канале в мессенджере Max.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь осудил санкции администрации президента США против российской нефтяной отрасли, назвав их не имеющими под собой международно-правовой основы, сообщило издание Global Times. "Комментируя решение администрации Трампа о введении санкций против двух ведущих российских нефтяных компаний, Го Цзякунь заявил, что Китай осуждает односторонние ограничения, лишенные международно-правовой основы", - говорится в сообщении, опубликованном в Х.

