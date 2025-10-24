Поиск

Президент Молдавии выдвинула бизнесмена Мунтяну в премьер-министры

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду после консультаций с парламентскими фракциями подписала указ о выдвижении предпринимателя и экономиста Александра Мунтяну кандидатом на должность премьер-министра, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба молдавского лидера.

Мунтяну предложен правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), располагающей парламентским большинством. На выборах 28 сентября PAS получила 55 из 101 мандата. При этом инициатива о выдвижении Мунтяну принадлежит президенту.

Кандидат согласился на эту должность после личного звонка Санду.

Председатель PAS, спикер парламента Игорь Гросу после консультаций с президентом заявил, что программа нового правительства будет по большой части основана на предвыборной программе правящей партии. Приоритетами станут экономический рост и европейская интеграция Молдавии.

После подписания указа Санду выразила в социальных сетях надежду, что новое правительство "оправдает самые важные ожидания граждан: сохранит мир, подготовит страну к вступлению в ЕС, укрепит экономику и повысит уровень жизни".

У кандидата есть 15 дней, чтобы представить в парламент состав и программу нового правительства. После дебатов парламент выносит на голосование вопрос о доверии новому кабинету министров. Так как консультации ведутся уже на протяжении десяти дней, предполагается, что вопрос о вотуме доверия правительству будет рассмотрен до 1 ноября.

Александру Мунтяну 61 год. Он экономист, преподаватель университета и бизнесмен, известный деятельностью в области инвестиций и вовлеченностью в международные образовательные и культурные проекты. У него есть гражданства Молдавии, Румынии и США. Мунтяну владеет румынским, русским, украинским, английским и французским языками.

С 2007 го Мунтяну руководил департаментом прямых инвестиций Dragon Capital (Украина), а в 2016 году основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners, работающую в Восточной Европе. Он также участвовал в работе Совета делового сотрудничества при Пакте стабильности (Вена) и был сопредседателем, а также председателем Попечительского совета международной школы PSI в Киеве. Последние 20 лет Мунтяну жил и работал в Киеве, в Молдавию приезжал нечасто.

Игорь Гросу Майя Санду Украина Молдавия PAS Александр Мунтяну
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций

Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций

Что случилось этой ночью: пятница, 24 октября

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Саммит ЕС подтвердил обещания Евросоюза оказывать финансовую помощь Украине

Трамп призвал подождать несколько месяцев, чтобы оценить ущерб от санкций против РФ

Лидеры ЕС не приняли решение по российским активам, перенесли его на декабрь

В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем

В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем

Что произошло за день: четверг, 23 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });