Президент Молдавии выдвинула бизнесмена Мунтяну в премьер-министры

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду после консультаций с парламентскими фракциями подписала указ о выдвижении предпринимателя и экономиста Александра Мунтяну кандидатом на должность премьер-министра, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба молдавского лидера.

Мунтяну предложен правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), располагающей парламентским большинством. На выборах 28 сентября PAS получила 55 из 101 мандата. При этом инициатива о выдвижении Мунтяну принадлежит президенту.

Кандидат согласился на эту должность после личного звонка Санду.

Председатель PAS, спикер парламента Игорь Гросу после консультаций с президентом заявил, что программа нового правительства будет по большой части основана на предвыборной программе правящей партии. Приоритетами станут экономический рост и европейская интеграция Молдавии.

После подписания указа Санду выразила в социальных сетях надежду, что новое правительство "оправдает самые важные ожидания граждан: сохранит мир, подготовит страну к вступлению в ЕС, укрепит экономику и повысит уровень жизни".

У кандидата есть 15 дней, чтобы представить в парламент состав и программу нового правительства. После дебатов парламент выносит на голосование вопрос о доверии новому кабинету министров. Так как консультации ведутся уже на протяжении десяти дней, предполагается, что вопрос о вотуме доверия правительству будет рассмотрен до 1 ноября.

Александру Мунтяну 61 год. Он экономист, преподаватель университета и бизнесмен, известный деятельностью в области инвестиций и вовлеченностью в международные образовательные и культурные проекты. У него есть гражданства Молдавии, Румынии и США. Мунтяну владеет румынским, русским, украинским, английским и французским языками.

С 2007 го Мунтяну руководил департаментом прямых инвестиций Dragon Capital (Украина), а в 2016 году основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners, работающую в Восточной Европе. Он также участвовал в работе Совета делового сотрудничества при Пакте стабильности (Вена) и был сопредседателем, а также председателем Попечительского совета международной школы PSI в Киеве. Последние 20 лет Мунтяну жил и работал в Киеве, в Молдавию приезжал нечасто.