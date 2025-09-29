В Молдавии завершен подсчет голосов на парламентских выборах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На сайте избирательной комиссии Молдавии обнародованы предварительные результаты выборов в парламент после обработки 100% протоколов для голосования.

Согласно этим данным, правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) одержала победу на выборах, набрав 50,2% голосов избирателей и сохранив большинство в парламенте.

"Патриотический блок социалистов, коммунистов и будущее Молдовы" получил 24,18% голосов избирателей, блок "Альтернатива" - 7,67% голосов, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" - 5,62% голосов.

Мандаты в парламенте будут распределены следующим образом: партия PAS - 55 из 101 мандата в парламенте, патриотический блок - 26 мандатов, блок "Альтернатива" - 8 мандатов, "Наша партия" и партия "Демократия дома" - по 6 мандатов.

В выборах приняло участие 1 608 518 избирателей, что составило 52,21% избирателей, включенных в списки для голосования, информирует избирком.