Кирилл Дмитриев ждет продолжения диалога с США по сотрудничеству в экономике

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Москва продолжит диалог с Вашингтоном по инвестиционно-экономическому направлению, считает спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он написал об этом в Telegram.

Дмитриев напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что он обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, в том числе вопросы двусторонней торговли после окончания украинского конфликта.

"Продолжим диалог с США по инвестиционно-экономическому направлению", - написал Дмитриев.