Пентагон принял анонимное пожертвование на выплаты военным во время шатдауна

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пентагон подтвердил информацию о получении анонимного пожертвования на сумму $130 млн для выплат зарплат военным во время шатдауна, сообщил официальный представитель министерства Шон Парнелл.

"Мы благодарны этому жертвователю за помощь после того, как демократы решили не выплачивать зарплату военнослужащим", - приводит его слова NBC News.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп анонсировал получение помощи от "патриота" и "друга".

Associated Press отмечает, что, несмотря на значительность суммы, она покрывает только небольшую часть предстоящих многомиллиардных трат на выплаты военным.

По данным Bloomberg, в сентябре на содержание военных было потрачено $9,8 млрд, следующий день выплат - 29 октября.

1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 по Москве) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

