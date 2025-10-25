Более 1,5 тыс. машин ожидает въезда в ЕС из Белоруссии после закрытия литовской границы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Более полутора тысяч транспортных средств находились в субботу утром перед двумя литовскими пунктами пропуска со стороны Белоруссии после временного закрытия границы литовской стороной накануне.

"По состоянию на 9:00 25 октября въезда в Евросоюз перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) ожидает 890 транспортных средств, перед Шальчининкаем (Бенякони) - 815", - сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Там напомнили, что накануне, 24 октября, с 21:40 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств в пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

"При этом официального уведомления по линии погранпредставительской деятельности и оперативно-дежурной службы не поступало. Также литовская сторона не информировала о фактах нарушений государственной границы, в том числе в воздушном пространстве", - добавили в белорусском ведомстве.