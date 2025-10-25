Белоруссия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности, сообщили в пресс-службе МВД республики в субботу.

В соответствии с полномочиями, предоставленными указом главы государства, министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков принял участие в подписании Конвенции ООН против киберпреступности, сообщили в пресс-службе МВД.

Подписание конвенции состоялось во время проведения в Ханое конференции высокого уровня ООН. Документ подписали более 100 стран.

В пресс-службе МВД отметили, что, в частности, конвенция предоставляет доступ к круглосуточному обмену данными, возможность запрашивать взаимную помощь в расследованиях и судебных процессах.