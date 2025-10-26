Поиск

Трамп заявил о повышении пошлин для Канады на 10%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины для Канады на 10% по сравнению с текущим уровнем после использования в рекламе канадской провинции Онтарио слов 40-го американского президента Рональда Рейгана с критикой тарифов.

"Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я увеличиваю тарифы для Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас", - написал Трамп в своей соцсети The Truth Social.

По его словам, реклама должна была быть немедленно удалена.

"Но они позволили ей появиться вчера вечером во время Мировой серии (решающая серия игр в сезоне Главной лиги бейсбола, где играют команды из США и Канады - ИФ), зная, что это мошенничество", - посетовал Трамп.

Ранее президент США сообщил о прекращении торговых переговоров с Канадой.

Тем временем фонд Рональда Рейгана отметил, что реклама искажает речь бывшего президента о торговых сборах.

В свою очередь премьер Канады Марк Карни заявил о готовности возобновить торговые переговоры с США, как только Вашингтон будет готов.

Ранее, 1 августа, Трамп подписал указ о повышении пошлин для Канады с 25% до 35%.

