Канада выразила намерение возобновить торговые переговоры по мере готовности США

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Оттава будет готова продолжить ранее приостановленные торговые переговоры с Вашингтоном, как только к этому будут готовы и власти США, заявил в пятницу премьер-министр Канады Марк Карни.

"Мы готовы продолжить работать на основании ранее достигнутого прогресса, как только в США будут готовы вернуться к этим обсуждениям", - приводит его слова Bloomberg.

Общаясь с журналистами перед турне по азиатским странам, Карни заявил, что он не может контролировать торговую политику США, подчеркнув, что она фундаментально изменилась в последние годы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой. Это произошло в связи с его недовольством использованием Канадой в рекламе высказываний 40-го президента США Рональда Рейгана о пошлинах.