Китайская ракета вывела на орбиту спутник наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" (Long March-3В) в воскресенье вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-14 02", сообщил телеканал CGTV.

Запуск был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 11:55 по пекинскому времени (в 06:55 по Москве).

Космический аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Новый спутник способен эффективно получать высокоточные 3D изображения в глобальном масштабе, обеспечивая тем самым фундаментальную геоинформационную поддержку для развития национальной экономики и национальной обороны.