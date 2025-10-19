Китайская ракета вывела на орбиту пакистанский и два национальных спутника наблюдения за Землей

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета "Лицзянь-1" (Kinetica-1) в воскресенье успешно вывела на орбиту пакистанский и два китайских спутника дистанционного зондирования Земли, сообщил телеканал CCTV.

Запуск ракеты "Лицзянь-1" компании CAS Space, которая является дочерним предприятием Академии наук Китая, был осуществлен со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 11:33 по пекинскому времени (в 06:33 по Москве). Спутники после отделения от носителя успешно вышли на заданную орбиту.

Китайские космические аппараты AIRSAT-03/04 оснащены радарами с синтезированной апертурой (SAR), что позволяет осуществлять съемку поверхности Земли с разрешением до 1 метра.

Легкая твердотопливная четырехступенчатая ракета "Лицзянь-1" весит 135 тонн. Ее высота достигает 31 метра, а ширина - 2,65 метра. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 2 тонн. Это был ее девятый запуск.