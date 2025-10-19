Поиск

Китайская ракета вывела на орбиту пакистанский и два национальных спутника наблюдения за Землей

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета "Лицзянь-1" (Kinetica-1) в воскресенье успешно вывела на орбиту пакистанский и два китайских спутника дистанционного зондирования Земли, сообщил телеканал CCTV.

Запуск ракеты "Лицзянь-1" компании CAS Space, которая является дочерним предприятием Академии наук Китая, был осуществлен со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 11:33 по пекинскому времени (в 06:33 по Москве). Спутники после отделения от носителя успешно вышли на заданную орбиту.

Китайские космические аппараты AIRSAT-03/04 оснащены радарами с синтезированной апертурой (SAR), что позволяет осуществлять съемку поверхности Земли с разрешением до 1 метра.

Легкая твердотопливная четырехступенчатая ракета "Лицзянь-1" весит 135 тонн. Ее высота достигает 31 метра, а ширина - 2,65 метра. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 2 тонн. Это был ее девятый запуск.

Китай Лицзянь-1 CAS Space Земля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ХАМАС отвергает обвинения в нарушении режима прекращения огня в Газе

ХАМАС отвергает обвинения в нарушении режима прекращения огня в Газе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 октября

Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета и убийстве

Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета и убийстве

США проинформировали страны-посредники о нарушениях ХАМАС соглашения по Газе

США проинформировали страны-посредники о нарушениях ХАМАС соглашения по Газе

Трамп заявил, что на уничтоженной США подлодке находились наркоторговцы с грузом

Что произошло за день: суббота, 18 октября

Дубай оказался местом проведения запрещенного судом РФ разбирательства Wintershall против России

СМИ сообщили, что Египет, скорее всего, возглавит международные стабилизационные силы в Газе

СМИ сообщили, что Египет, скорее всего, возглавит международные стабилизационные силы в Газе

FT сообщает, что операция США может привести Венесуэлу к гражданской войне

CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее

CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7384 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });