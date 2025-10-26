ШОС активизирует сотрудничество с СНГ и ОДКБ в сфере противодействия терроризму

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Шанхайская организация сотрудничества усиливает сотрудничество с Содружеством Независимых Государств и Организацией Договора о коллективной безопасности в сфере противодействия терроризму и экстремизму, сообщила в воскресенье пресс-служба ШОС.

"Заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Пяо Янфань подчеркнула, что поддержание безопасности и стабильности, надлежащее реагирование на угрозы и вызовы, решение проблем глобального развития по-прежнему являются общими чаяниями. С удовлетворением констатирована активизация профильных связей в форматах ШОС, СНГ и ОДКБ", - говорится в сообщении.

Пяо Янфань также отметила, что Тяньцзиньский саммит ШОС подтвердил важность Организации как одной из ведущих площадок глобального управления. По итогам встречи в верхах были сделаны существенные шаги в сфере безопасности: запущен процесс создания Антинаркотического центра ШОС в Душанбе и Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС в Ташкенте, включающего Центр информационной безопасности и Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке; принята Программа по противодействию экстремистской идеологии на 2026-2030 годы, напомнила Пяо Янфань.