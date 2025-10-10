Поиск

ШОС получит статус наблюдателя при СНГ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - IЛидеры стран Содружества приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс" и о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

Соответствующие документы были подписаны в Душанбе после встречи глав государств СНГ.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал идею появления такого формата очень полезной.

"Это значит, что все ключевые региональные организации будут более тесно друг с другом сотрудничать. Совместные (саммиты) вряд ли будут проводить, но представители тех или иных организаций могут присутствовать на заседаниях ШОС, СНГ, БРИКС. В этом смысл", - сказал он телеканалу "России 1" (ВГТРК), отрывок которого опубликован в телеграмм-канале Вести.

"В зависимости от того, какая повестка дня будет обсуждаться на том или ином заседании, можно ожидать подключения того или иного государства", - отметил Ушаков.

Также среди принятых документов - решения "О Концепции военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2030 года", "О генеральном секретаре СНГ" (им вновь стал Сергей Лебедев), заявление глав государств Содружества в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС - в общей сложности 19 документов.

СНГ Сергей Лебедев ШОС Душанбе Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе
Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана

Исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" переведен в Баку под домашний арест

Что случилось этой ночью: пятница, 10 октября

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Мощное землетрясение зафиксировано близ Филиппин

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 год

Обострение палестино-израильского конфликта

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для прекращения огня в Газе

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для прекращения огня в Газе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2442 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20255 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });