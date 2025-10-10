ШОС получит статус наблюдателя при СНГ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - IЛидеры стран Содружества приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс" и о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

Соответствующие документы были подписаны в Душанбе после встречи глав государств СНГ.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал идею появления такого формата очень полезной.

"Это значит, что все ключевые региональные организации будут более тесно друг с другом сотрудничать. Совместные (саммиты) вряд ли будут проводить, но представители тех или иных организаций могут присутствовать на заседаниях ШОС, СНГ, БРИКС. В этом смысл", - сказал он телеканалу "России 1" (ВГТРК), отрывок которого опубликован в телеграмм-канале Вести.

"В зависимости от того, какая повестка дня будет обсуждаться на том или ином заседании, можно ожидать подключения того или иного государства", - отметил Ушаков.

Также среди принятых документов - решения "О Концепции военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2030 года", "О генеральном секретаре СНГ" (им вновь стал Сергей Лебедев), заявление глав государств Содружества в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС - в общей сложности 19 документов.