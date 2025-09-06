Поиск

Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 120 голосами в поддержку принята резолюция "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества", сообщили в пресс-службе ШОС в субботу.

"Проект документа был разработан Китайской Народной Республикой, председательствующей в ШОС в 2024-2025 годах. Соавторами резолюции стали 37 государств, в том числе все государства-члены ШОС", - говорится в сообщении.

В резолюции отмечено, что ШОС стала важнейшей региональной организацией для рассмотрения вопроса о безопасности в регионе во всех его аспектах. Подчеркнута конструктивная роль ШОС в деле обеспечения мира и устойчивого развития, содействия развитию регионального сотрудничества и укрепления добрососедских отношений и взаимного доверия.

Признаны усилия ШОС по развитию сотрудничества с другими международными и региональными организациями, а также отмечена важность укрепления диалога, сотрудничества и координации между системой ООН и ШОС.

С 2 декабря 2004 года ШОС имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

