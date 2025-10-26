Президент Бразилии предложил помочь урегулировать споры между США и Венесуэлой

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил услуги посредника для урегулирования споров между Вашингтоном и Каракасом, сообщил в воскресенье глава бразильского МИД Мауру Виейра.

"Президент Лула поднял этот вопрос и отметил, что Южная Америка - мирная территория. Он предложил взять на себя роль посредника (...), чтобы стороны нашли приемлемые для себя решения", - приводит его слова агентство EFE.

Вйера пояснил, что Лула да Силва сформулировал такое предложение при контактах с обеими сторонами.

Ранее президент Бразилии провел переговоры в Малайзии с президентом США Дональдом Трампом.