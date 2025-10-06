Поиск

Президенты США и Бразилии обсудили экономические и торговые вопросы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора обсудили торговые вопросы и возможную встречу.

"Этим утром я провел очень хороший телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Мы обсудили многие вопросы, но, в основном, сфокусировались на экономике и торговле между нашими двумя странами", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в понедельник.

Президент США отметил, что они продолжат обсуждать эти вопросы и надеются встретиться в недалеком будущем.

Трамп выразил надежду на то, что двум странам удастся найти общий язык.

В ходе Генассамблеи ООН Трамп выразил намерение встретиться с Лулой да Силвой, отметив, что у США есть несколько нерешенных спорных вопросов с Бразилией. В частности, он заявил, что Бразилия ввела несправедливые пошлины в отношении США, что привело к введению ответных пошлин Вашингтоном.

В последнее время отношения США и Бразилии стали напряженными в связи с несколькими факторами. Ранее в этом году в Вашингтоне выразили недовольство в связи с признанием экс-президента Бразилии Жаира Болсонару виновным по делу о госперевороте. Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил "ответными мерами", а Трамп заявил, что "очень недоволен" приговором в отношении Болсонару.

Лула да Силва в сентябре провел виртуальную встречу стран БРИКС для обсуждения торговой политики США. В частности, тогда Бразилия выразила недовольство введенными США пошлинами и попыталась заручиться поддержкой принципа многополярности со стороны глав крупнейших развивающихся стран.

Трамп, со своей стороны, неоднократно критиковал БРИКС и угрожал этому объединению крупными пошлинами в случае попытки снижать роль доллара в мировой торговле.

В июле президент США заявил о введении дополнительной пошлины в 40% в отношении экспортируемых из Бразилии товаров.

США Бразилия Дональд Трамп Луис Инасиу Лула да Силва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венесуэла уведомила США о плане ультраправых подорвать их посольство в Каракасе

Венесуэла уведомила США о плане ультраправых подорвать их посольство в Каракасе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт
Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });