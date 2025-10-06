Президенты США и Бразилии обсудили экономические и торговые вопросы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора обсудили торговые вопросы и возможную встречу.

"Этим утром я провел очень хороший телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Мы обсудили многие вопросы, но, в основном, сфокусировались на экономике и торговле между нашими двумя странами", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в понедельник.

Президент США отметил, что они продолжат обсуждать эти вопросы и надеются встретиться в недалеком будущем.

Трамп выразил надежду на то, что двум странам удастся найти общий язык.

В ходе Генассамблеи ООН Трамп выразил намерение встретиться с Лулой да Силвой, отметив, что у США есть несколько нерешенных спорных вопросов с Бразилией. В частности, он заявил, что Бразилия ввела несправедливые пошлины в отношении США, что привело к введению ответных пошлин Вашингтоном.

В последнее время отношения США и Бразилии стали напряженными в связи с несколькими факторами. Ранее в этом году в Вашингтоне выразили недовольство в связи с признанием экс-президента Бразилии Жаира Болсонару виновным по делу о госперевороте. Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил "ответными мерами", а Трамп заявил, что "очень недоволен" приговором в отношении Болсонару.

Лула да Силва в сентябре провел виртуальную встречу стран БРИКС для обсуждения торговой политики США. В частности, тогда Бразилия выразила недовольство введенными США пошлинами и попыталась заручиться поддержкой принципа многополярности со стороны глав крупнейших развивающихся стран.

Трамп, со своей стороны, неоднократно критиковал БРИКС и угрожал этому объединению крупными пошлинами в случае попытки снижать роль доллара в мировой торговле.

В июле президент США заявил о введении дополнительной пошлины в 40% в отношении экспортируемых из Бразилии товаров.