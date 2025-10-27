Трамп положительно оценил результаты встречи с президентом Бразилии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Состоявшаяся накануне встреча президентов США и Бразилии Дональда Трампа и Луиса Инасиу Лулы да Силвы "на полях" саммита АТЭС будет иметь положительное влияние на отношения между двумя странами, заявил Трамп.

"Я думаю, мы сможем заключить несколько довольно выгодных сделок для обеих стран", - сказал Трамп, его цитирует официальный аккаунт Белого дома в соцсети X.

Трамп добавил, что для него было "большой честью находиться рядом с президентом Бразилии".

Лула да Силва в свою очередь заявил, что у него состоялась "отличная встреча с президентом Трампом в воскресенье в Малайзии".

"Мы честно и конструктивно обсудили двусторонние торговые и экономические вопросы", - сказал лидер Бразилии.

Издание The Hill напомнило, что президенты двух стран во время телефонного разговора в начале этого месяца обсудили вопрос об американских тарифах на бразильские товары. При этом бразильский президент попросил Трампа отменить введенные им дополнительные пошлины. Новый тариф повысил прежнюю ставку с 10% до 50%.