США и Бразилия создадут механизм по продвижению экономических связей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Бразилии Мауру Виейра в ходе телефонного разговора договорились провести в скором времени встречу для создания механизма по продвижению экономических интересов двух стран, сообщается в четверг на сайте Госдепа.

"Госсекретарь Рубио и глава МИД Виейра согласились встретиться в скором времени и создать двусторонний механизм для продвижения взаимных экономических интересов и других ключевых региональных приоритетов", - говорится в сообщении.

Госсекретарь и министр также обсудили дальнейшие шаги по темам, поднятым в ходе беседы президентов США и Бразилии Дональда Трампа и Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В телефонном разговоре в понедельник лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и торговли между Бразилией и США. Трамп выразил надежду на встречу в недалеком будущем.