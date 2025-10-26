Президент Бразилии остался доволен переговорами с Трампом

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом были хорошими, стороны договорились начать обсуждение спорных торговых вопросов.

"У меня состоялась отличная встреча с президентом Трампом в воскресенье в Малайзии. Мы честно и конструктивно обсудили двусторонние торговые и экономические вопросы", - сообщил он в соцсетях.

По словам Лулы да Силвы, США и Бразилия "договорились, что наши команды переговорщиков немедленно начнут встречи, чтобы найти решение по вопросу пошлин, а также по поводу введенных против властей Бразилии санкций".

Ранее Трамп ввел пошлины в 50% в отношении Бразилии. Он это мотивировал, в частности, тем, что нынешние власти отказались прекратить рассмотрение в суде дел бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Болсонару считается близким единомышленником Трампа.