Рынки акций Европы в основном выросли в пятницу

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости и финансовые результаты компаний.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,23% - до 575,76 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,7%, германский DAX - 0,13%, итальянский FTSE MIB - 0,25%, испанский IBEX 35 - 0,44%. Французский CAC 40 почти не изменился.

Поддержку индексам оказал позитивный отчет о сентябрьской инфляции в США, усиливший ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в минувшем месяце увеличились на 3% в годовом выражении, сообщило в пятницу ее министерство труда. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал подъем на 3,1%. Базовая инфляция также была ниже ожиданий.

Опубликованные в этот же день индексы менеджеров по закупкам (PMI) показали продолжающийся рост деловой активности в еврозоне в октябре. Предварительное значение сводного PMI, рассчитываемого HCOB и S&P Global, увеличилось до максимальных с мая 2024 года 52,2 пункта по сравнению с 51,2 пункта в августе. Промышленный PMI поднялся до 50 пунктов с 49,8 пункта, индикатор сферы услуг - до максимальных с августа 2024 года 52,6 пункта с 51,3 пункта.

В Германии сводный PMI в октябре повысился до 53,8 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, до максимума с мая 2023 года. Промышленный индекс увеличился до 49,6 пункта с 49,5, PMI сферы услуг - до 54,5 пункта с 51,5.

Сводный PMI во Франции опустился до 46,8 пункта с 48,1 пункта в сентябре. Промышленный PMI увеличился до 48,3 пункта с 48,2, тогда как индекс сектора услуг снизился до 47,1 пункта с 48,5.

Индекс потребительского доверия во Франции в октябре вырос до 90 пунктов с 88 пунктов в сентябре, до максимума с апреля.

В Великобритании индекс потребительского доверия в октябре увеличился до минус 17 пунктов по сравнению с минус 19 пунктами месяцем ранее, по данным аналитической компании NIQ GfK.

Розничные продажи в Великобритании в сентябре повысились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило Национальное статистическое управление (ONS). Продажи выросли четвертый месяц подряд и достигли максимума с июля 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Британский сводный PMI в октябре предварительно составил 51,1 пункта против 50,1 пункта в сентябре. Индекс промышленного сектора поднялся до 49,6 пункта с 46,2, сферы услуг - 51,1 пункта с 50,8.

Самый большой рост в составе индекса Stoxx Europe 600 продемонстрировали котировки акций французского производителя автодеталей Valeo, прибавившие 10,8%.

Заметно выросли в цене бумаги Lifco AB (+10,1%), Lagercrantz Group (+7,8%), Alten (+7,3%).

Рыночная стоимость шведской оборонной Saab повысилась на 6,1% после улучшения ее годового прогноза выручки.

Британский NatWest нарастил капитализацию на 4,9%. Доналоговая операционная прибыль банка подскочила на 30% и заметно превысила ожидания аналитиков. NatWest также улучшил прогноз на текущий год.

Акции французской Sanofi подорожали на 2,5%. Прибыль от основных операций фармкомпании (внимательно отслеживаемый показатель, который не учитывает износ активов, списания, расходы на реструктуризацию и разовые факторы) в третьем квартале увеличилась на 4% в годовом сравнении и в расчете на акцию составила 2,91 евро при среднем прогнозе экспертов в 2,65 евро.

Стоимость бумаг итальянской Eni поднялась на 1,6%. Нефтегазовая компания улучшила годовой прогноз добычи и увеличила buyback на 300 млн евро на фоне обнадеживающих результатов за прошедший квартал.

Производитель лифтового оборудования Schindler потерял 4,2% рыночной стоимости. Его квартальные показатели оказались слабее прогнозов рынка.

Бумаги химкомпании Sika снизились в цене на 0,2%. Результаты компании за девять месяцев года не оправдали ожиданий аналитиков. Она также сообщила о намерении провести реструктуризацию операций на слабых рынках, что предполагает сокращение до 1,5 тыс. рабочих мест.

Капитализация норвежской алюминиевой Norsk Hydro сократилась на 3,5% после публикации разочаровывающей квартальной отчетности. Скорректированная EBITDA компании упала почти на 20% на фоне укрепления норвежской кроны и снижения цен на алюминий и оказалась ниже консенсус-прогноза экспертов.

Французская Safran, работающая в оборонной и аэрокосмической отраслях, повысила прогнозы скорректированной операционной прибыли и скорректированной выручки, а органический рост второго показателя в третьем квартале превзошел ожидания аналитиков. Тем не менее ее акции подешевели на 1,1%.