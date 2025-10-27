Трамп заявил, что не участвует в обсуждении будущего замороженных активов РФ

Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждении возможного использования замороженных российских активов в ЕС для предоставления кредита Украине.

"Вы должны спросить об этом ЕС, я в это не вовлечен", - заявил он журналистам на борту самолета в понедельник, говоря об инициативе Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств могут быть использованы для "репарационного кредита" Украине.

Бельгийский премьер Барт Де Вевер выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, по сути, приравнивается к конфискации. Де Вевер потребовал от Евросоюза больше гарантий для своей страны, указывая на возможные юридические последствия такого шага.

Позже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС в ходе саммита в Брюсселе определили аспекты, которые необходимо доработать для осуществления этой инициативы.