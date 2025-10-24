Доходы Euroclear от замороженных российских активов за 9 месяцев упали на 25%

Фото: Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Европейский депозитарий Euroclear по итогам первых трех кварталов 2025 года получил 3,9 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в отчете компании.

Euroclear объясняет такую динамику постепенным снижением процентных ставок.

В первом полугодии 2025 года замороженные российские активы принесли Euroclear 2,7 млрд евро. По итогам 2024 года эти доходы достигли 6,9 млрд евро, в 2023 году - 4,4 млрд евро, в 2022 году - 821 млн евро.

В соответствии с требованиями регламента ЕС о непредвиденных взносах, Euroclear выделил 2,6 млрд евро в качестве непредвиденного взноса на 2025 год, из которых 1,6 млрд евро были выплачены Европейской комиссии в июле 2025 года. Второй платеж за 2025 год ожидается в начале 2026 года.

Euroclear оценивает прямые расходы за девять месяцев 2025 года, к которым привели санкции и ответные меры со стороны России, в размере 82 млн евро, потери дохода от бизнеса - в 25 млн евро.

На конец сентября 2025 года баланс Euroclear составлял 227 млрд евро, из которых 193 млрд евро приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.