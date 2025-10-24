Поиск

Доходы Euroclear от замороженных российских активов за 9 месяцев упали на 25%

Доходы Euroclear от замороженных российских активов за 9 месяцев упали на 25%
Фото: Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Европейский депозитарий Euroclear по итогам первых трех кварталов 2025 года получил 3,9 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в отчете компании.

Euroclear объясняет такую динамику постепенным снижением процентных ставок.

В первом полугодии 2025 года замороженные российские активы принесли Euroclear 2,7 млрд евро. По итогам 2024 года эти доходы достигли 6,9 млрд евро, в 2023 году - 4,4 млрд евро, в 2022 году - 821 млн евро.

В соответствии с требованиями регламента ЕС о непредвиденных взносах, Euroclear выделил 2,6 млрд евро в качестве непредвиденного взноса на 2025 год, из которых 1,6 млрд евро были выплачены Европейской комиссии в июле 2025 года. Второй платеж за 2025 год ожидается в начале 2026 года.

Euroclear оценивает прямые расходы за девять месяцев 2025 года, к которым привели санкции и ответные меры со стороны России, в размере 82 млн евро, потери дохода от бизнеса - в 25 млн евро.

На конец сентября 2025 года баланс Euroclear составлял 227 млрд евро, из которых 193 млрд евро приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.

Euroclear РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Денежная база в России выросла с 10 по 17 октября на 64,6 млрд рублей

Ставка ЦБ РФ

В ВТБ ожидают "очень сложного" заседания ЦБ РФ по ставке в пятницу

ВТБ в III квартале заработал 100 млрд рублей по МСФО

Нефть Brent подешевела до $65,73 за баррель

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

"Газпром" в третий раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" в третий раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

Путин предупредил о росте цен из-за уменьшения количества российской нефти на рынке

Путин предупредил о росте цен из-за уменьшения количества российской нефти на рынке

"Транснефть" в 2025 году сохранит объем прокачки нефти на уровне 2024 г.

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Нацмессенджер Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7427 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });