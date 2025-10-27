Поиск

Трамп доволен победой партии Милея на выборах в Аргентине

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поздравил президента Аргентины Хавьера Милея с победой его партии на выборах, отметив заслуги американской администрации в оказании ему поддержки.

"Это была крупная победа в Аргентине, и я хочу поздравить победителя. И он был сильным победителем. Он получил много помощи от нас, - сказал Трамп журналистам на борту самолета во время перелета в Японию. - Я выразил ему поддержку. Но было неожиданно увидеть такую победу. Люди думали, что будет сложно победить, а он не просто победил, а одержал большую победу".

Праволибертарианская партия Милея "Свобода наступает" одержала победу на промежуточных парламентских выборах 26 октября, набрав 41% голосов. Оппозиционная перонистская партия "Сила родины" получила 32%.

Как отмечают латиноамериканские СМИ, "Свобода наступает" не получила большинства в парламенте, однако, как считается, победа на выборах обеспечила Милею достаточной поддержкой для продолжения политического курса.

На выборах избирали половину Палаты депутатов и треть состава Сената.

Ранее Трамп заявлял, что Милей прекрасно справляется со своей работой и потому должен остаться на президентском посту еще на один срок.

"Я сделаю кое-что, что обычно не делаю. Я скажу, что в полной мере одобряю его деятельность. Мы поддерживаем его на 100%. Он унаследовал бардак. И то, что он сделал для решения проблем, - это хорошо. Нам нужно, чтобы Аргентина снова была великой. Поддержать его - честь для меня", - сказал президент США.

Аргентина Дональд Трамп США Хавьер Милей
