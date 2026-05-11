Президент США рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином энергетику и Иран

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ожидает, что в ходе визита в КНР обсудит с лидером страны Си Цзиньпином вопросы энергетики и Ирана, а также тему Тайваня.

"Много хороших вещей могут произойти (...) Я думаю, что обсуждение затронет вопросы энергетики и прекрасной страны Иран", - заявил Трамп журналистам в понедельник.

Он также сказал, что во время переговоров с китайским лидером они, вероятнее всего, затронут тему Тайваня. Трамп подчеркнул, что не думает, что произойдет конфликт между островом и материковым Китаем. В частности, американский лидер отметил, что, вероятно, обсудит с Си Цзиньпином поставку Вашингтоном оружия Тайваню, подчеркнув, что китайский лидер хотел бы, чтобы такие поставки прекратились.

Президент вновь подчеркнул, что у него хорошие отношения с главой КНР. "Он отличный джентльмен. Я считаю его потрясающим человеком", - заявил Трамп.

Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая.

