Трамп заявил, что с нетерпением ждет своего визита в КНР

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет поездки в Китай.

"Я с нетерпением жду своей поездки в Китай, удивительную страну, с лидером, президентом Си Цзиньпином, которого все уважают", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, "в обеих странах произойдут великие события".

Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая.

Ранее он заявил журналистам, что в ходе визита в КНР обсудит с лидером страны Си Цзиньпином вопросы энергетики и Ирана, а также тему Тайваня.

"Много хороших вещей могут произойти (...) Я думаю, что обсуждение затронет вопросы энергетики и прекрасной страны Иран", - заявил Трамп журналистам в понедельник.

