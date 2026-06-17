Мелони усомнилась в шансах выходца из крупной страны ЕС стать представителем на переговорах с РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Единый переговорщик от ЕС с Россией по вопросу об урегулировании кризиса на Украине не должен представлять крупную страну Евросоюза, считает председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

"Что касается кандидата, то я видела и читала, что циркулирует масса имен. Но если мы хотим достичь результата, скажу следующее: Думаю, будет крайне сложно предложить человека из одной из крупнейших европейских стран", - сказала она в среду на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.

"Такое выдвижение, на мой взгляд, только затруднит достижение соглашения, поэтому я бы обратила внимание на "средние" державы Евросоюза", - полагает она.

Кроме того, премьер Италии высказалась против "размножения" форматов внутри ЕС о том, что касается выстраивания стратегии в отношении России. "Это размножение форматов в конечном итоге рискует сделать действия Европы малоэффективными", - подчеркнула она.

Мелони добавила, что "форматов много, но ни один из них не обладает достаточным весом и авторитетом, чтобы говорить от имени всей Европы в целом, и эту проблему нужно решать".

Начиная с весны этого года в Евросоюзе рассматривают идею выдвижения одного кандидата для переговоров с Россией по вопросу Украины. СМИ сообщали о рассмотрении различных кандидатур, в частности, в публикациях упоминались кандидатуры экс-канцлера Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, а также бывшего главы правительства Италии и экс-председателя Европейского центрального банка Марио Драги.

По сообщениям СМИ, некоторые страны ЕС предлагали кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё.

ЕС закрыли все каналы коммуникации с Москвой в 2022 году после начала конфликта на Украине.