FT сообщила о попытках ЕС за последние недели открыть каналы диалога с РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти ЕС в последние недели предприняли попытки возобновить диалог с РФ, однако конкретных обсуждений не последовало, сообщает в среду Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"За последние недели прошли краткие контакты для открытия каналов диалога, но по существу ничего не обсуждали. В любом будущем сценарии развития событий у ЕС будут конкретные интересы, которые надо защитить. Поэтому важно установить дипломатические каналы диалога с Россией", - приводит издание слова одного из источников.

Два собеседника отметили, что с высокопоставленным представителем властей РФ контактировал главный помощник председателя Евросовета Педру Лурти.

Однако, отметил один из источников, ЕС не посредник в диалоге РФ и Украины, а сторона, поддерживающая Киев. При этом председатель Евросовета Антониу Кошта в течение последних недель координировался с европейскими лидерами на тему того, как вести диалог с РФ и какие темы с ней обсуждать, когда придет время.