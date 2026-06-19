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Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ

Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц
Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали усилия председателя Евросовета Антониу Кошты по налаживанию контактов с Москвой для украинского урегулирования, сообщает Politico со ссылкой на пять информированных дипломатов и официальных лиц.

Издание подчеркивает, что Макрона и Мерца поддержали лидеры самых радикально настроенных против России стран, а также Дании и Нидерландов. При этом остальные лидеры стран ЕС встали на сторону Кошты.

По данным издания, Мерц и Макрон заявили, что сейчас неподходящее время для переговоров с Москвой, и, когда время придет, этим должны будут заняться Германия, Франция и Великобритания. Остальные лидеры, которых, по словам источника, было гораздо больше, заявили, что этим должен заниматься именно ЕС.

Также источники заявили изданию, что главный помощник председателя Евросовета Педру Лурти за последние недели дважды связывался с официальными лицами в Москве. Многие лидеры узнали об этом только из сообщений СМИ, что, по данным Politico, привело их в ярость.

Politico напоминает, что в ЕС на протяжении нескольких месяцев обсуждали вопрос о том, должен ли блок вести с Москвой переговоры по украинскому урегулированию и кто должен их возглавить. При этом отмечается, что сейчас этот вопрос стал еще более актуальным, так как президент США Дональд Трамп заявил в ходе саммита G7, что готов вновь сфокусироваться на украинском конфликте в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании с Ираном.

Фридрих Мерц Эммануэль Макрон Антониу Кошта Евросоюз
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