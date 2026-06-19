Кошта считает нужным создать дипломатический канал для контактов с Москвой

Глава Евросовета заявил, что ЕС не выполняет функцию посредника, так как поддерживает Украину

Председатель Евросовета Антониу Кошта Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз не является на данный момент посредником в урегулировании украинского кризиса и не ставит перед собой подобную задачу на будущее, заявил в пятницу председатель Евросовета Антониу Кошта.

"ЕС не является и не намеревается стать посредником. ЕС – на стороне Украины", - сказал он по итогам саммита ЕС.

Он отметил, что Евросоюз не откажется от поддержки Киева и после кризиса. В то же время Кошта указал на необходимость контактов Евросоюза с РФ.

"Посредством работы моего офиса мы должны создать дипломатический канал (...), чтобы мы могли прямо передавать России наши послания", - сказал он.