Поиск

Кошта считает нужным создать дипломатический канал для контактов с Москвой

Глава Евросовета заявил, что ЕС не выполняет функцию посредника, так как поддерживает Украину

Кошта считает нужным создать дипломатический канал для контактов с Москвой
Председатель Евросовета Антониу Кошта
Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз не является на данный момент посредником в урегулировании украинского кризиса и не ставит перед собой подобную задачу на будущее, заявил в пятницу председатель Евросовета Антониу Кошта.

"ЕС не является и не намеревается стать посредником. ЕС – на стороне Украины", - сказал он по итогам саммита ЕС.

Он отметил, что Евросоюз не откажется от поддержки Киева и после кризиса. В то же время Кошта указал на необходимость контактов Евросоюза с РФ.

"Посредством работы моего офиса мы должны создать дипломатический канал (...), чтобы мы могли прямо передавать России наши послания", - сказал он.

ЕС Евросоюз Евросовет Антониу Кошта Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД отменил рекомендацию россиянам не ездить в страны Персидского залива

 МИД отменил рекомендацию россиянам не ездить в страны Персидского залива

Кошта считает нужным создать дипломатический канал для контактов с Москвой

 Кошта считает нужным создать дипломатический канал для контактов с Москвой

Майкл О'Лири останется во главе Ryanair до 2032 года

Суда обяжут запрашивать разрешение за 48 часов до прохода по Ормузскому проливу

 Суда обяжут запрашивать разрешение за 48 часов до прохода по Ормузскому проливу

Переговоры США и Ирана отложили из-за ударов Израиля по Ливану

Израиль и "Хезболла" договорились о перемирии

Трамп заявил, что восхищается Си Цзиньпином и Моди

 Трамп заявил, что восхищается Си Цзиньпином и Моди

Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов

 Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов

"Сильная Армения" Карапетяна требует признать недействительными результаты выборов

Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ

 Politico узнало о критике Мерца и Макрона в адрес Кошты за попытки наладить контакты с РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2743 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10000 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов