Поиск

Во Франции на фоне красного уровня погодной опасности запретили алкоголь на уличных фестивалях

Во Франции на фоне красного уровня погодной опасности запретили алкоголь на уличных фестивалях
Фото: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Во Франции из-за жары объявлен "красный" уровень погодной опасности, сообщает Le Monde. Температура воздуха может подняться до 40 градусов.

Предупреждение объявлено для 35 департаментов, включая Париж и окрестности. Оно затронет примерно 26 млн человек. Еще в 45 департаментах "оранжевый" уровень.

В субботу, 20 июня, было объявлено, что на уличных и музыкальных фестивалях будет запрещено употребление алкоголя. Этот запрет касается, в частности, запланированного на 21 июня фестиваля "Праздник музыки".

Власти Парижа приняли отдельное распоряжение, согласно которому запрет не касается баров и ресторанов.

Издание отмечает, что из-за жары в школах отменялись занятия, пришлось отменить несколько поездов.

Франция Париж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вэнс заявил о прогрессе на переговорах с Ираном

Во Франции на фоне красного уровня погодной опасности запретили алкоголь на уличных фестивалях

 Во Франции на фоне красного уровня погодной опасности запретили алкоголь на уличных фестивалях

В Азербайджане поврежден подводный нефтепровод "Азнефти", произошел разлив нефти

Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия блокады США

 Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия блокады США

Четырехсторонняя встреча Ирана, США, Пакистана и Катара начнется во второй половине дня

Fars сообщило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт

 Fars сообщило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт

Израиль ликвидировал двух представителей ХАМАС в секторе Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 июня

Джей Ди Вэнс вылетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией

 Джей Ди Вэнс вылетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией

Трамп настаивает на том, что проход через Ормузский пролив будет бесплатным

 Трамп настаивает на том, что проход через Ормузский пролив будет бесплатным
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2769 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10026 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов