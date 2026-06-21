Во Франции на фоне красного уровня погодной опасности запретили алкоголь на уличных фестивалях

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Во Франции из-за жары объявлен "красный" уровень погодной опасности, сообщает Le Monde. Температура воздуха может подняться до 40 градусов.

Предупреждение объявлено для 35 департаментов, включая Париж и окрестности. Оно затронет примерно 26 млн человек. Еще в 45 департаментах "оранжевый" уровень.

В субботу, 20 июня, было объявлено, что на уличных и музыкальных фестивалях будет запрещено употребление алкоголя. Этот запрет касается, в частности, запланированного на 21 июня фестиваля "Праздник музыки".

Власти Парижа приняли отдельное распоряжение, согласно которому запрет не касается баров и ресторанов.

Издание отмечает, что из-за жары в школах отменялись занятия, пришлось отменить несколько поездов.