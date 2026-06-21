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Во Франции из-за жары в понедельник закроются 845 школ и коллежей

Во Франции из-за жары в понедельник закроются 845 школ и коллежей
Парижане купаются в канале Сен-Мартен на фоне жары
Фото: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Наступившая во Франции рекордная жара, которая, по прогнозам, достигнет в отдельных департаментах 44 градуса, вынудила французские власти отменить в понедельник в соответствующих регионах занятия в 845 школах и коллежах.

В еще 1,8 тыс. учебных заведений изменят графики работы таким образом, чтобы учащиеся могли вернуться домой около полудня, до самой сильной жары, объявил в воскресенье министр национального образования Франции Эдуар Жёффре, чьи слова приводит газета Le Figaro.

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Отмена занятий затронет в основном департаменты, в которых объявлена "красная" погодная опасность. По словам министра, решения должны приниматься местными властями, поскольку ситуация в разных департаментах не одинаковая. Основной принцип - непрерывность предоставления государственных услуг, объяснил Жёффре, но как только безопасность персонала или детей может оказаться под угрозой, учреждение должно быть закрыто.

Парижский регион объявил в воскресенье о выделении "исключительной помощи" в размере одного миллиона евро для 500 экзаменационных центров, направленной на финансирование приобретения систем распыления воды, вентиляторов и другого охлаждающего оборудования.

В этот период выпускники средних учебных заведений во Франции сдают экзамены.

Франция
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